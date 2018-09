Fair-play financier : Le PSG otage d'une guerre interne à l'UEFA !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain l'a appris lundi après-midi, son dossier est encore une fois soumis à une étude supplémentaire de la part de l'instance en charge de contrôler les comptes des clubs au sein de l'UEFA. Si certains voient dans cet incroyable acharnement contre le PSG le signal que l'instance européenne du football veut impérativement trouver un angle pour dézinguer le club de la capitale, ce qui a probablement un fond de vérité, la réalité pourrait cependant être ailleurs. Car selon L'Equipe de ce mercredi, le Paris Saint-Germain serait surtout la victime majeure et collatérale d'un clash interne entre deux chambres de l'ICFC.

En effet, au sein de l'Instance de Contrôle Financier des Clubs de l'UEFA; deux clans s'opposent, à savoir la chambre qui instruit le dossier, laquelle est menée par un ancien Premier Ministre belge, et de l'autre, la chambre de jugement, menée par un ancien procureur portugais. La première estime scandaleuse que son travail soit totalement remis en cause par la seconde qui estime, elle, que les contrats commerciaux du Paris Saint-Germain sont encore surestimées et que l'instruction est mal faite. Et au milieu de ce clash discret, c'est le PSG qui paie les pots cassés. Les dirigeants de l'UEFA vont bien devoir un jour officialiser leur décision pour le Paris SG, car si les choses durent trop longtemps l'hypothèse d'un complot mené par quelques gros va évidemment finir par devenir évidente.