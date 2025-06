Face à l’Atlético, le PSG va souffrir comme jamais

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour son entrée en lice dans le Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain affrontera l’Atlético Madrid dimanche à Pasadena. La rencontre se jouera en pleine journée et sous une forte chaleur. Des conditions très difficiles pour les acteurs du match.

Les choses sérieuses vont vite commencer pour le Paris Saint-Germain. Dès leur entrée en lice dans le Mondial des clubs, les hommes de Luis Enrique seront opposés à l’Atlético Madrid dimanche. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions aura tout de suite affaire à un adversaire coriace. Et pour ne rien arranger, les conditions de jeu vont compliquer la tâche des deux équipes. La rencontre se jouera effectivement à 12h heure locale, et ce malgré la température prévue. La météo annonce 31 degrés en Californie dimanche midi, avec un ressenti à 38 degrés !

Le choix étrange de la FIFA

On parle donc de conditions « extrêmes » sachant que l’indice UV, qui sert à mesurer l'intensité du rayonnement ultraviolet émis par le soleil et du risque qu'il représente pour la santé, devrait atteindre son niveau maximum (11). Autant dire que le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid vont souffrir dimanche. Au terme d’une longue saison pour ces effectifs remplis d’internationaux, une rencontre dans de telles conditions risque d’affecter encore un peu plus les organismes.

Ce n’est manifestement pas la principale inquiétude de la FIFA qui a fixé un horaire totalement inhabituel pour satisfaire les téléspectateurs européens. Ainsi, la partie débutera à 21h heure française et bénéficiera d’une bien meilleure audience. Comme son homologue Diego Simeone, Luis Enrique devra s’adapter. On peut penser que l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’hésitera pas à effectuer ses changements tôt dans la partie, voire à ménager certains cadres au coup d’envoi. Il ne serait pas étonnant que des internationaux récemment utilisés dans leurs sélections respectives ne débutent pas le match dimanche.