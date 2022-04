Fabinho cible n°1 du PSG, le scoop de Riolo !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que les noms de Pogba, Tchouaméni ou encore Milinkovic-Savic circulent, le PSG serait également très chaud pour recruter Fabinho en provenance de Liverpool.

Les observateurs de la Ligue 1 connaissent bien l’international brésilien, qui a rayonné durant trois saisons à l’AS Monaco avant de rejoindre Liverpool pour 45 millions d’euros. Après une année d’adaptation à la Premier League, Fabinho s’est imposé comme un rouage essentiel de Jürgen Klopp chez les Reds. Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2026, le natif de Campinas n’a pas l’intention de bouger lors du prochain mercato. Néanmoins, ses excellentes performances attirent les convoitises. Après l’élimination du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions face à Villarreal mardi soir, Polo Breitner a dévoilé que le champion d’Allemagne en titre faisait de Fabinho sa priorité au milieu de terrain. L’occasion pour son collègue Daniel Riolo de glisser au passage que le PSG était également très intéressé par le recrutement de Fabinho.

Fabinho priorité du Bayern et ciblé par le PSG ?

« Les grandes équipes comme City, Barcelone, Liverpool et tout ça ont des milieux défensifs d’exception. Est-ce que Kimmich au Bayern Munich est un numéro six d’exception ? Tactiquement, on est en train de se poser la question. Le rêve du Bayern Munich pour l’été prochain c’est d’avoir Fabinho car c’est un gars, on sait ce qu’il fait, on ne lui demande pas de faire autre chose mais il fait très bien ce qu’il fait » a d’abord lancé Paulo Breitner, spécialiste du football allemand sur RMC. Une annonce qui a directement fait réagir Daniel Riolo, lequel a lancé un indice sur le prochain mercato du Paris Saint-Germain. « Ah non il y a le PSG qui est dessus, pour une fois qu’ils peuvent avoir un bon joueur au milieu ! » s’est exclamé Daniel Riolo, lançant brièvement l’information selon laquelle le Paris SG est sur les traces de Fabinho dans l’optique du prochain mercato. Cette piste, si elle venait à se confirmer, ne surprendrait toutefois pas les observateurs du PSG dans la mesure où Fabinho était déjà ciblé par le club de la capitale à l’époque où il était l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à l’AS Monaco. Mais cela ne s'était jamais concrétisé.