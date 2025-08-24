Fabian Ruiz en Arabie Saoudite, le PSG en alerte

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pion essentiel de Luis Enrique, Fabian Ruiz est devenu incontournable au Paris Saint-Germain. Néanmoins, la forme de l'Espagnol attire les clubs étrangers et notamment les Saoudiens d'Al-Nassr.

Raillé par de nombreux supporters il y a deux saisons, Fabian Ruiz est désormais adulé par le Parc des Princes. Le milieu espagnol a trouvé ses marques au Paris Saint-Germain la saison dernière, franchissant un cap au niveau statistiques notamment. Après deux premières années à trois buts maximum, l'ancien joueur de Naples a été crédité de 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025. Les supporters parisiens ont fait connaissance avec sa frappe de loin, aussi précise que puissante. Maillon essentiel du sacre parisien en Ligue des champions, Ruiz sort rarement du onze de départ ces derniers mois.

Al-Nassr harcèle le PSG pour Ruiz

Autant dire que son départ serait très mal vécu par Luis Enrique. Une possibilité réelle selon le site espagnol Estadio Deportivo qui rapporte un fort intérêt d'Al-Nassr pour le joueur de 29 ans. La formation saoudienne qui compte dans ses rangs Cristiano Ronaldo a même approché Ruiz dès le début de l'été selon l'insider parisien Djamel. Néanmoins, le transfert est totalement bloqué à l'heure actuelle.

🔴🔵 Cela fait déjà un certain temps qu’ils le suivent… dès le début du mercato, ils avaient approché son entourage en affirmant qu’il faisait partie de leurs priorités.



De son côté, le PSG souhaite absolument le conserver et Luis Enrique le considère comme une pièce maîtresse… https://t.co/XeBOkRE9Ft — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) August 24, 2025

Le PSG refuse de céder son milieu de terrain et ce dernier n'entend pas quitter la capitale française. Al-Nassr ne lâche pas l'affaire et entend augmenter son offre salariale pour récupérer le joueur. Le chèque offert devra être colossal et irrefusable pour réussir ce projet. En effet, Fabian Ruiz n'a jamais paru aussi fort à Paris et il peut ambitionner gagner une nouvelle Ligue des champions en mai prochain. De plus, il est installé comme titulaire en équipe d'Espagne et ne voudra pas menacer ce statut avec le Mondial 2026 en approche. De quoi rendre serein le PSG même si en foot l'argent peut réaliser de véritables miracles.