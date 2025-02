Fabian Ruiz cartonne, le PSG prépare une surprise

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz a du mal à se démarquer autant qu’il ne le fait avec la sélection espagnole. Un état de fait qui le place dans une situation précaire. Malgré un regain de forme ces dernières semaines, Luis Enrique a déjà donné son aval pour un départ l’été prochain.

Le Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain et celui de la Roja sont définitivement deux joueurs complètement différents. Avec la sélection espagnole, il est un élément indispensable et affiche un niveau qu’on ne lui reconnait pas. Sous les couleurs du PSG, il est un joueur bien plus neutre, même si les dernières semaines sont plutôt encourageantes le concernant. Luis Enrique, qui ne veut que des joueurs capables de faire franchir un cap à son équipe, a d’ores et déjà donné son aval pour un départ du milieu de terrain ibérique à l’issue de la saison.

Fabian Ruiz vers un départ, Luis Enrique est d’accord

Vlahovic au PSG dans un deal explosif https://t.co/jFJhGaJpJ4 — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2025

En 2022, lorsque Fabian Ruiz débarquait au Paris Saint-Germain, de nombreux supporters napolitains souhaitaient bonne chance à leurs homologues parisiens en leur parlant d’un joueur irrégulier. Finalement, ils ont visé juste. Le milieu de terrain espagnol ne parvient pas à se démarquer dans l’effectif francilien. Résultat, son avenir dans la capitale parisienne est de plus en plus flou. El Nacional indique d’ailleurs que Luis Enrique ne s’opposera pas à un départ, lui qui l’apprécie pourtant grandement qui lui avait donné un rôle bien particulier dans sa formation.

Si une offre intéressante arrive sur la table des négociations, la direction parisienne sait qu’elle a le feu vert de son entraineur pour en faire ce qu’elle veut. La concurrence au milieu de terrain se voulant de plus en plus féroce - avec Vitinha et João Neves indéboulonnables -, Fabian Ruiz doit se faire à l’idée. Pour le sortir de là, deux clubs espagnols sont à l’affût. Le journal catalan parle d’intérêts de l’Atlético de Madrid et du Real Betis. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il vaut aujourd’hui 35 millions d’euros selon Transfermarkt. L’été prochain sera donc le moment idéal pour s’en séparer.