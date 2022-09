Etre Parisien au PSG, c'est l'enfer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Au PSG, les jeunes du centre de formation doivent cravacher encore plus qu'ailleurs pour faire leur trou en équipe première. L'arrivée de Luis Campos, souvent sensible aux jeunes pousses, aurait pu les aider. Mais, c'est tout le contraire pour l'instant.

Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Avec de tels cadors au PSG, il est bien difficile pour un jeune joueur de tirer son épingle du jeu. Si l'effectif parisien fait rêver plus d'un joueur, il ne représente pas l'environnement favorable pour accumuler du temps de jeu. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, plus d'un titi parisien en a fait le constat décidant de quitter son club formateur avant même de faire ses preuves à Paris. Une situation d'autant plus fâcheuse quand les partants explosent ailleurs en Europe. Le cas le plus emblématique reste celui de Kingsley Coman, parti du PSG pour la Juventus en 2014. L'international français avait marqué l'unique but du Bayern Munich en finale de C1 2020 contre le PSG.

Seuls deux titis ont pu jouer avec le PSG en 2022-2023

De quoi donner une impression de gâchis aux supporters parisiens. Mais, les changements survenus cet été au sein de la direction sportive du PSG pouvaient les rassurer un peu de ce côté-là. En effet, Luis Campos est arrivé au poste de conseiller sportif du club parisien. Le Portugais est connu pour faire confiance aux jeunes talents comme cela avait été le cas précédemment à Monaco et Lille. L'espoir est revenu pour les titis, impatients de côtoyer plus souvent les stars parisiennes en Ligue 1. Néanmoins, ils ont vite déchanté en ce début de saison.

📊Ils ne sont que 2 joueurs formés au PSG à avoir joué en L1 avec le PSG cette saison : Kimpembe (540 minutes) et Zaïre-Emery (9). Cela représente seulement 7 % du temps de jeu disponible et c'est le pire ratio depuis 8 ans : pic.twitter.com/3Xeyn2nhDq — Paris Stats Germain (@ParisStats) September 24, 2022

En effet, selon les statistiques répertoriées par le compte Paris Stats Germain, seuls deux joueurs formés au club ont représenté l'équipe première du PSG cette saison. Ce n'est pas étonnant pour le premier puisqu'il s'agit de Presnel Kimpembe, taulier de la défense parisienne depuis plusieurs saisons. Le second est Warren Zaire-Emery qui n'a joué que 9 minutes. En tout, les deux hommes ont disputé 549 minutes. Cela représente 7% du temps de jeu disponible pour les joueurs formés au PSG. C'est le pire pourcentage pour eux depuis 8 ans. Un chiffre en forte baisse ces dernières années alors qu'il s'élevait à près de 25% en 2018-2019 avec les Nkunku, Diaby et consorts. Le PSG a un vrai problème avec ses jeunes, pas uniquement les titis. En effet, Hugo Ekitike arrivé de Reims cet été n'a joué que 67 minutes avec le PSG depuis la reprise.