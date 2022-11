Et une de plus, Chelsea intercepte les cibles du PSG

Connu pour ses compétences sur le marché des transferts, Luis Campos considère le Brésilien Andrey Santos comme une belle opportunité. Mais pour le milieu de Vasco de Gama, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a été devancé par Chelsea, de nouveau sur la route des Parisiens.

Les priorités du Paris Saint-Germain sont connues. Après les échecs du mercato estival, le club de la capitale a toujours pour objectif de recruter au moins un défenseur central. On peut aussi imaginer qu’un attaquant sera attendu pour enfin satisfaire Kylian Mbappé dans le rôle de pivot. Il n’empêche que Luis Campos reste à l’affût de bonnes opportunités sur le marché. Connu pour ses compétences dans ce domaine, le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi a le don de dénicher des talents méconnus.

Chelsea are in talks to sign Brazilian Vasco da Gama midfielder Andrey Santos for £12million. They are expected to beat PSG in the race: https://t.co/gH2Z3ZBotW #CFC