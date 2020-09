Esp : Neymar, fraudeur numéro 1 avec 34ME !

Dans : PSG.

Le fisc espagnol a dévoilé son classement des plus gros débiteurs, que ce soit des personnes et des sociétés. Neymar est le champion pour les particuliers.

Si le cas Neymar sera au cœur des préoccupations du côté de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain l’est également pour les services fiscaux espagnols. Le PSG n’a rien à voir dans ce dossier, puisqu’il s’agit d’une ardoise liée à une prime de prolongation touchée du FC Barcelone avant que finalement il ne décide à rejoindre le club de la capitale. Neymar est allé en justice pour ce dossier, estimant qu'il ne devait rien à personne dans cette opération, et que c'était au Barça de régler ce problème, mais du côté du fisc espagnol on ne veut rien savoir et le joueur parisien doit toujours 34,6ME.

Ce mercredi, l’état espagnol a dévoilé le classement des plus mauvais payeurs, et Neymar se retrouve donc en première position avec cette ardoise record du moins si l’on prend les débiteurs individuels. Le Brésilien devance un homme d’affaires, Agapito Garcia Sanchez, lequel doit de son côté 15,6ME, une somme que lui aussi conteste de manière véhémente. Cependant, Neymar ne pèse rien par rapport à la plus grosse entreprise, puisque Reyal Urbis, un promoteur immobilier, doit de son côté 343,5ME au fisc espagnol. De quoi faire passer le footballeur du PSG pour un petit joueur. En tout cas, cette ardoise ne va pas aider à faire revenir Neymar au FC Barcelone ou ailleurs.