Enzo Fernandez, la pépite de l’Argentine fait craquer le PSG

Par Corentin Facy

Élu meilleur jeune de la Coupe du monde au Qatar, Enzo Fernandez a brillé avec l’Argentine et suscite l’intérêt du PSG.

Auteur d’un début de saison abouti avec le Benfica Lisbonne, Enzo Fernandez a confirmé son statut de star montante du football mondial à l’occasion de la Coupe du monde au Qatar. Titulaire indiscutable aux yeux de Lionel Scaloni au milieu de terrain, Enzo Fernandez (21 ans) a été élu meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA. Son abattage dans l’entrejeu ainsi que sa qualité technique et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne en font l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Séduit par les performances du joueur au Qatar, le Paris Saint-Germain a rejoint la longue liste des clubs intéressés par Enzo Fernandez selon le journal portugais O Jogo. En effet, Luis Campos suit le joueur depuis plusieurs mois et les prestations incroyables de ce dernier avec l’Argentine ont fini de le convaincre qu’il serait un renfort de taille pour le PSG.

Enzo Fernandez affole le mercato

Le Paris Saint-Germain va néanmoins devoir réaliser un petit exploit sur le marché des transferts pour s’attacher les services d’Enzo Fernandez. Et pour cause, le milieu de terrain de 21 ans est désormais l’un des joueurs les plus convoités d’Europe après son Mondial réussi. A en croire le journal portugais, les plus grands clubs sont sur les rangs pour l’accueillir et ont déjà sondé son agent : Le Real Madrid le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal et l’Inter font partie des clubs intéressés. Il y a quelques semaines, son avenir semblait tracé avec un transfert annoncé du côté de Liverpool mais l’intérêt des Reds semble moins prononcé depuis que Jürgen Klopp a fait de Jude Bellingham sa priorité absolue. Reste maintenant à voir si le PSG saura en profiter alors que le prix d’Enzo Fernandez n’a pas encore été dévoilé par Benfica. Sa clause libératoire est en revanche connue et elle risque de faire tousser : 120 millions d’euros.