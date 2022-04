Entre Pogba et le PSG, le rendez-vous est pris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A trois mois de la fin de son bail, Paul Pogba ne semble pas déterminé à prolonger à Manchester United. Le milieu de terrain est plutôt annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Mais à l'image d'autres joueurs en fin de contrat, sa situation ne devrait pas évoluer dans l’immédiat.

Au vu des déclarations de Paul Pogba, on voit mal comment Manchester United pourrait le convaincre de prolonger. Le milieu en fin de contrat s’est récemment plaint de ne pas avoir un poste précis chez les Red Devils, où ses différents managers l’ont utilisé en relayeur, sur le couloir gauche ou derrière un attaquant. De quoi confirmer la tendance selon laquelle le Français se dirige plutôt vers le Paris Saint-Germain.

Pogba : « Chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. (…) Mais à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle ? Je pose la question et je n’ai pas la réponse. »



Mais comme pour tous les joueurs dans sa situation, le journaliste Gianluca Di Marzio ne s’attend pas à une officialisation avant la fin de la saison. « L'année dernière, toutes les nouvelles signatures ont été annoncées en juin ou après l'Euro, a rappelé le spécialiste mercato à Wett Freunde. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour annoncer des transferts. Le plus important, c'est que les clubs et les joueurs trouvent la bonne solution. Il est difficile pour les clubs d'annoncer des signatures comme celles-ci alors qu'il y a encore tant d'enjeux dans les championnats et les différentes coupes. »

« Il est plus important pour les clubs de s'engager avec les joueurs qu'ils ont actuellement sous contrat et de jouer les matchs sur le terrain, a poursuivi l’Italien. Je pense qu'il faudra attendre au moins la fin de la saison. » Justement, c’est plus ou moins le message transmis par Paul Pogba à l’émission Téléfoot la semaine dernière. « Je peux décider demain, comme je peux décider pendant le mercato. Ce n'est pas décidé, il n'y a rien de fait. Je veux juste bien revenir et bien finir la saison », confiait l’international tricolore avant la signature d’un contrat important pour sa fin de carrière.