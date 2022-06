PSG : Paris cherche un entraîneur, Sarabia conseille Doha

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des acteurs majeurs du mercato cet été. Le club de la capitale cherche notamment un remplaçant à Mauricio Pochettino.

Le PSG prépare doucement mais sûrement sa révolution. Les Franciliens souhaitent prendre leur temps afin de faire les meilleurs choix possibles. Leonardo va céder sa place et le duo Luis Campos - Antero Henrique prendra les rênes du sportif. Aussi, Doha cherche ardemment un nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino ne convainc pas et devrait bientôt être remercié malgré sa dernière année de contrat qui lui reste. La priorité absolue est Zinedine Zidane mais le champion du monde 98 est dur à convaincre. Selon les informations de Téléfoot, le Z n'est pas convaincu plus que cela par le projet du PSG et attend que la place se libère en équipe de France. Du coup, le PSG pourrait bien finir par changer son fusil d'épaule et se concentrer sur un autre profil. Christophe Galtier (Nice), Thiago Motta (Spezia) ou encore Ruben Amorim (Sporting) sont dans la short list francilienne. Le dernier cité plaît beaucoup à... Pablo Sarabia.

Sarabia imagine bien Amorim au PSG

🎙Sarabia: "Rúben Amorim est un bon entraîneur et le #PSG est un grand club. Il a une philosophie de jeu incroyable et c’est l’une des plus grandes forces du Sporting. Ruben Amorim et le PSG est un bon mariage, mais la décision leur appartient." #SportingCP pic.twitter.com/r6xJpaBcVb — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) June 1, 2022

L'international espagnol, de retour de prêt du Sporting, sait de quoi il parle. Sous les ordres de l'entraîneur portugais la saison passée, Sarabia a inscrit 22 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues. De très belles performances qui attirent l'oeil de certains clubs européens. Comme il l'a récemment indiqué à la presse, l'ancien du FC Séville veut jouer, que ce soit au PSG ou ailleurs, qui plus est dans une année de Coupe du monde. Si Ruben Amorim était choisi par le club de la capitale, la donne pourrait changer pour Sarabia. Lors d'un échange avec Sport TV, l'Espagnol a indiqué sur le coach portugais : « C’est un bon entraîneur et le PSG est un grand club. Ce serait un bon mariage, mais la décision revient au PSG et à lui. Je ne sais rien de plus, mais le PSG est un grand club et Amorim un grand entraîneur ». A 37 ans seulement, Ruben Amorim bénéfice déjà d'une très belle cote sur le marché des entraîneurs. Le Lusitanien se sent bien au Sporting mais les arguments du PSG pourront certainement le faire changer d'avis même si pour le moment, les champions de France visent en premier lieu Zidane.