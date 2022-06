Entrainer Neymar au PSG, impensable pour Zidane

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

A quelques jours de la reprise de l'entrainement, le PSG n'a toujours pas officialisé son nouveau coach. Une chose est certaine, ça ne sera pas Zinedine Zidane.

Le PSG entame doucement mais sûrement sa révolution. Le club de la capitale a déjà fait venir comme conseiller sportif Luis Campos et aurait trouvé son nouvel entraineur, en la personne de Christophe Galtier. Problème pour le moment, le fait que Mauricio Pochettino et ses adjoints ne comptent pas partir si facilement du PSG. Il leur reste une année de contrat et selon la presse mercato, les champions de France devraient débourser près de 15 millions d'euros pour se séparer de tout ce joli monde. Encore un peu de patience donc avant de voir officiellement Christophe Galtier débarquer au PSG. Une arrivée qui en a surpris voire déçu plus d'un. En effet, du côté des fans du PSG, on espérait voir Zinedine Zidane prendre la suite de Pochettino. Mais le champion du monde 98 a décliné l'offre et préféré se concentrer sur la potentielle reprise de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Zidane pas du tout fan de Neymar ?

🔴 Manchester United, Chelsea et Newcastle seraient les seuls clubs pouvant s'offrir Neymar !



(@RMCsport) pic.twitter.com/YljnivPqqt — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 26, 2022

Cependant, si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo, le poste en équipe de France n'est pas le seul motif du refus de Zidane pour prendre les rênes du PSG. Le média espagnol indique que Zidane voulait à tout prix le départ de... Neymar Jr pour signer à Paris. Problème, les Parisiens ne pouvaient pas lui garantir, même si Doha et Luis Campos aimeraient s'en débarrasser. A ce sujet, Loïc Tanzi a très récemment précisé que Neymar était également disposé à partir du Paris Saint-Germain. Trois clubs anglais sont notamment intéressés. Il s'agit de Manchester United, de Chelsea et de Newcastle. Ces trois clubs semblent d'ailleurs capables d'assumer le salaire de Neymar, qui tourne autour des 3 millions d'euros par mois et peuvent s'acquitter du montant que le PSG réclame pour lâcher Neymar. On parle d'une somme comprise entre 50 et 100 millions d'euros. De quoi donner des regrets à Zinedine Zidane en cas de départ de Neymar ? En tout cas, le Z ne s'est fermé aucune porte et pourrait donc se laisser tenter par une aventure au PSG dans les prochaines années et son expérience en équipe de France.