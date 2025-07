Enfin, Zabarnyi arrive au PSG

Les derniers détails se finalisent et Illya Zabarnyi sera bien dans les prochains jours un joueur du PSG, a confirmé l'expert des transferts Fabrizio Romano.

L’accord est désormais tout proche entre le PSG et Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabanyi, que Paris voulait initialement faire venir pour la Coupe du monde des clubs il y a plus d’un mois de cela. Mais le club anglais s’est montré inflexible. Et de son côté, le club de la capitale française avait l’accord du joueur pour venir, et prenait donc son temps pour faire l’effort nécessaire afin de convaincre les Cherries. Selon l’expert du mercato, tout est quasiment bouclé pour ce recrutement qui se situera entre 60 et 70 millions d’euros. Des derniers détails doivent se régler mais l’accord est là sur le principe, afin de faire du défenseur central ukrainien la recrue capitale du PSG de cet été.

