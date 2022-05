Enfin une grosse victoire pour Pochettino, c’est contre le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino ne continuera pas à entrainer le PSG la saison prochaine. La décision est prise, et Nasser Al-Khelaïfi va devoir faire le chèque.

A moins d’un mois de la fin de la saison, le Paris SG n’a plus grand chose à jouer et cela se voit sur le terrain. Deux nuls face à Lens et Strasbourg montrent un PSG en roue libre, qui est totalement dépendant d’un Kylian Mbappé déchainé. Par respect pour les adversaires selon ses propres dires, Mauricio Pochettino a décidé de ne pas faire jouer les jeunes, et prend le risque d’envoyer Xavi Simons et d’autres vers d’autres cieux, ce qui ne semble pas vraiment le déranger. En interne, l’Argentin n’est plus concerné et se voit déjà ailleurs, lui qui sait très bien que les dirigeants parisiens n’ont pas pour habitude de garder sous le coude des entraineurs qui ne donnent pas satisfaction au niveau des résultats. Mais il restait le copieux problème de ses indemnités de licenciement, qui se montent à 15 millions d’euros pour lui et son staff. Une somme non négligeable, même si le Qatar a déjà réglé des chèques d’une hauteur supérieure pour se défaire de ses prédécesseurs, Laurent Blanc notamment.

Pochettino va vite retrouver un club

#PSG are ready to sack Mauricio #Pochettino at the end of the season. #Paris are already working to sign a new coach. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2022

Mais Nasser Al-Khelaïfi espérait tout de même effectuer une bonne affaire, notamment si Manchester United avait décidé de confier les clés de son équipe à Pochettino. Ce ne sera pas le cas, et le PSG se retrouve donc coincé avec son entraineur. Pour de nombreux informateurs spécialisés et de journalistes suiveurs du PSG, comme le journaliste italien Nicolo Schira, après avoir tenté de trouver la parade, le club de la capitale a renoncé et va tout simplement limoger Mauricio Pochettino à l’issue de la saison. Voilà qui explique aussi pourquoi les rumeurs se multiplient sur le futur entraineur du Paris Saint-Germain, puisque les dirigeants étudient plusieurs pistes pour prendre la suite de l’ancien coach de Tottenham. Ce dernier se prépare donc à se retrouver libre, même si sa cote est toujours aussi élevée, notamment en Espagne et en Angleterre. Surtout que de nombreux clubs l’auront remarqué, quand un entraineur quitte le PSG, il réalise en général des prestations intéressantes lors de ses aventures suivantes.