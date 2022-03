Enfin une bonne nouvelle côté vente pour le PSG !

Le PSG va devoir dégraisser sévère cet été pour retrouver un effectif équilibré sportivement et sur le plan salarial. Si certains joueurs ne trouvent pas preneur, ce n'est pas le cas d'Alphonse Areola très populaire à Londres.

Le parcours du combattant a démarré pour le PSG dans le but de se débarrasser des indésirables de son vestiaire. En effet, la tâche s'annonce ardue au vu de l'attachement, au moins financier, que portent ces joueurs pour le club parisien. Leurs salaires sont souvent bien trop élevés et en inadéquation avec leurs performances sur le terrain pour les clubs prétendants. Néanmoins, le PSG peut se satisfaire de la popularité d'un de ses joueurs sur le marché. Alphonse Areola n'a pas d'avenir au PSG avec la présence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans l'effectif. Le portier de 29 ans, formé au club, peut se rassurer car il séduit outre-manche où on est décidé à le sortir de sa situation bien difficile à Paris.

Selon le média 90min, Areola est convoité par les deux équipes londoniennes, West Ham et Fulham. Areola est actuellement prêté dans le premier club. Cette saison, il a disputé 14 matches avec les Hammers, bien souvent en coupe d'Europe et ne jouit que du statut de remplaçant derrière le Polonais Lukasz Fabianski. Toutefois, David Moyes aime bien le Français et peut le signer définitivement pour la saison prochaine en vue de remplacer Fabianski âgé de 36 ans. L'autre option des Hammers pour le poste est l'Anglais de West Bromwich Albion Sam Johnstone.

