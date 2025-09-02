Enfin un joueur viré avec classe, le PSG félicité

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Gianluigi Donnarumma, c'est officiellement terminé. Le portier italien s'est engagé ce mardi avec Manchester City, lui qui ne faisait plus partie des plans de Luis Enrique.

Tout va très vite dans le monde du football et Gianluigi Donnarumma vient d'en faire l'amère expérience. Luis Enrique ne voulait plus de ses services, préférant un gardien de but sur le papier plus à l'aise avec ses pieds. L'Italien a trouvé son bonheur du côté de Manchester City et va donc pouvoir continuer sa carrière au plus haut niveau. Si ses adieux au PSG ont été douloureux et émouvants, ils ont néanmoins marqué les esprits, surtout au Parc des Princes après la victoire en Ligue 1 face à Angers. Pour pas mal d'observateurs, dont Romain Beddouk, Paris a enfin réussi à dire au revoir à une de ses légendes.

Donnarumma, des adieux marquants

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

Lors d'une chronique sur France Bleu Paris, le journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « Donnarumma quitte le club, par la grande porte, auréolé du plus beau des trophées : la Ligue des champions. Alors sportivement en 4 ans tout n’a pas été parfait pour Gigio… on a parfois douté… notamment dans les moments importants de Ligue des champions, avant de voir que toutes ces frustrations lui avaient servi pour devenir le rempart, la forteresse de la meilleure équipe du monde, et encore plus dans les moments les plus importants. Donnarumma a progressé à Paris. (...) Sans Donnarumma, le PSG n’aurait probablement jamais remporté ce qui est le plus beau trophée de son histoire. Voilà le genre de légende qu’il est. Et là je vous parle que de terrain, mais l’homme est à la hauteur du champion.

Donnarumma c’est une volonté immédiate de s’intégrer à la vie parisienne. Il a appris le français très rapidement, à un moment où ce n’était pas forcément la mode. Il a montré à chaque moment qu’il aimait Paris, qu’il aimait les supporters parisiens, et qu’il respectait le Paris Saint-Germain. Ça a été un leader hors-pair dans le vestiaire. Un leader qui n’a pas hésité à remettre une lettre personnalisée à chaque joueur et chaque membre du staff avant la finale de la Ligue des Champions pour expliquer à quel point il était fier de faire partie de cet effectif. Donnarumma va laisser un grand vide. Sa relation avec Paris a été, du début à la fin, sincère : à l’image de cet hommage qui lui a été rendu au Parc des Princes après le match face à Angers. Il quitte le club par la grande porte, en étant vendu et en rapportant 35 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Certains dans l’histoire du club n’ont pas été si charitables, préférant honorer leur dernière année de contrat parce que le salaire versé valait plus que la gratitude envers le club. Donnarumma, lui, est une légende du PSG, c’est certainement mon gardien préféré de l’histoire du Paris Saint-Germain, sportivement et en dehors ».

Lucas Chevalier a désormais la lourde tâche de prendre la relève de Donnarumma, surtout après une saison dernière exceptionnelle. Le portier français réussit pour le moment des bons débuts avec les champions d'Europe.