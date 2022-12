Endrick échappe au PSG, Madrid se venge

Dans : PSG.

Très intéressé par le profil du jeune crack brésilien Endrick, le PSG ne raflera pas la mise dans ce dossier au contraire du Real Madrid.

Principalement courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le jeune attaquant brésilien Endrick (16 ans) est sur le point de rejoindre la capitale espagnole. A en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG s’est officiellement retiré de la course à la signature de l’attaquant de Palmeiras après la dernière offre parisienne refusée par le club brésilien. Les chiffres avaient pourtant de quoi donner le tournis puisque le spécialiste du mercato dévoile que Paris a offert 58 millions d’euros à Palmeiras pour Endrick en plus de 35 millions d’euros pour un autre attaquant du club brésilien, à savoir Estevao. Le total s’élevait à 93 millions d’euros pour deux joueurs en post-formation n’ayant encore jamais évolué en Europe mais contre toute attente, Palmeiras a refusé cette offre XXL de la part du PSG, qui a ainsi décidé de se retirer de la table des négociations.

Endrick file au Real Madrid pour 70 ME

Une aubaine pour le Real Madrid, fortement intéressé par Endrick et qui a proposé 70 millions d’euros pour le buteur de 16 ans. Une proposition très intéressante qui a été acceptée par le club de Palmeiras selon Fabrizio Romano, lequel va encore plus loin en annonçant que le Real Madrid s’est déjà mis d’accord avec le joueur sur les conditions de son arrivée dans la capitale espagnole. Un accord de principe a été trouvé sur le futur salaire d’Endrick au Real Madrid et les documents devraient être signés dans les prochains jours. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions est plus proche que jamais de réaliser un très gros coup sur le marché des jeunes talents en post-formation. Reste maintenant à voir à partir de quel moment Endrick débarquera au Real Madrid, alors que l’attaquant brésilien n’est pas encore majeur et pourrait atteindre 2024 pour rejoindre l’Europe selon les informations qui avaient fuité à ce sujet ces derniers jours.