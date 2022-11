Endrick au PSG, le prodige pose ses conditions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 16 ans, le prodige brésilien Endrick fait rêver le plus grands clubs européens dont le PSG.

Sous contrat avec Palmeiras jusqu’en juin 2025, Endrick est l’un des joueurs les plus convoités de la planète… à seulement 16 ans. L’attaquant de Palmeiras, auteur 9 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, fera sans doute l’objet d’un gros transfert lors du prochain mercato estival. Les clubs intéressés par le profil d’Endrick sont connus : le Real Madrid, Chelsea et le Paris Saint-Germain sont sur les rangs. A en croire les informations de L’Express en Angleterre, un élément sera déterminant dans le futur choix de l’attaquant brésilien de 16 ans. Il s’agit du temps de jeu qui lui sera promis. Et pour cause, Endrick a d’ores et déjà fait savoir à son entourage qu’en cas de transfert en Europe l’été prochain, il voulait rejoindre un club dans lequel il aurait du temps de jeu afin de s’épanouir. Le Paris Saint-Germain, qui compte certains des plus grands joueurs de la planète en attaque avec Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, est donc prévenu.

Endrick courtisé par le PSG, Chelsea et le Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Endrick (@endricki)

En effet, le PSG n’aura aucune chance de rafler la mise pour recruter Endrick dans le cas où les trois membres de la MNM restent au club car de manière automatique, le temps de jeu du prodige brésilien serait très réduit d’autant que le PSG compte également Hugo Ekitike dans son effectif. En revanche, dans le cas où Lionel Messi, en fin de contrat à la fin de saison, viendrait à s’en aller, les cartes seraient alors redistribuées. De même, un départ de Kylian Mbappé en juin prochain n’est pas impossible puisqu’il ne restera plus qu’un an de contrat à l’international français. Du côté du Real Madrid, la problématique sera la même qu’au PSG : il sera très difficile pour le Real de faire de la place à Endrick avec des joueurs installés tels que Rodrygo, Vinicius ou encore Karim Benzema. Enfin, c’est Chelsea qui tient pour l’instant la corde même si les Blues ont également de très gros joueurs dans le secteur offensif. L’Express indique par ailleurs que les trois géants d’Europe dont le PSG sont tous proches de conclure un accord avec Palmeiras pour le transfert d’Endrick. Le choix final reviendra par la suite au joueur qui décidera l’été prochain de sa destination.