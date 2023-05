Encore un an de Christophe Galtier, le PSG est fou ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Contrairement à ce qui est annoncé partout, le PSG n'est pas certain de changer d'entraineur l'été prochain. Luis Campos croit toujours en Christophe Galtier pour la saison prochaine, et estime que José Mourinho n'est pas forcément la solution parfaite.

Le titre de champion de France devrait tomber dans l’escarcelle du Paris Saint-Germain ce samedi, ou au pire le week-end suivant en cas de catastrophe à Strasbourg. Un 11e titre qui serait historique puisque cela ferait du PSG le club le plus titré de l’histoire du championnat de France. Malgré cela, la satisfaction n’est pas forcément de mise, et la fête ne devrait pas être incroyable dans la capitale. L’échec en Ligue des Champions, et celui aussi en Coupe de France face à l’OM, pèse énormément sur le bilan de Christophe Galtier pour sa première saison comme entraineur du PSG.

Virer Galtier, ça coûte cher

Résultat, plus personne ne cite le natif de Marseille comme un possible candidat à la poursuite de son aventure à Paris la saison prochaine. Les noms de José Mourinho, de Luis Enrique, de Zinedine Zidane ou de Thiago Motta sont sortis dans la presse, mais Christophe Galtier a bien une réelle chance d’aller au bout de son contrat. Le média Sports Zone, bien informé sur l’actualité du PSG, fait le point sur cette situation beaucoup moins évidente que prévue.

En effet, Galtier possède le soutien ferme de Luis Campos, qui estime que le problème parisien ne vient pas nécessairement de l’entraineur, mais de l’effectif et des joueurs. Un effectif qu’il a pourtant en partie construit lors des deux derniers mercatos. Néanmoins, aux yeux du directeur sportif du PSG, le problème du club n’est pas forcément Galtier. Autre argument, même si l’argent n’est pas un problème pour le Qatar, virer l’ex-coach de l’ASSE coûterait très cher en indemnités, puisqu’il faudrait débourser 14 millions d’euros pour lui régler la dernière année de contrat et les diverses primes. A l’heure où l’UEFA surveille de près le club de la capitale, c’est autant d’argent en moins pour éventuellement recruter et se renforcer.

Mourinho inquiète son ami Campos

De plus, le technicien français est lui persuadé qu’il ira au bout de son contrat, et que c’est la fin de saison en dilettante en raison de la Coupe du monde en son milieu et de l’élimination prématurée en Ligue des Champions qui donne cette impression de gâchis. Mais pas au point de remettre en cause l’adhésion du vestiaire à ses yeux, dans une saison 2023-2024 qui peut repartir sur de bonnes bases, il en est convaincu. Néanmoins, difficile de trouver le moindre soutien à l'entraineur du PSG sur les dernières semaines dans les déclarations des joueurs...

Enfin, la perspective de faire venir José Mourinho au PSG n’enchante pas vraiment tout l’organigramme. Si la poigne du Portugais est vue comme une bonne chose dans sa capacité à faire réagir et à unir le vestiaire, son côté showman et sa volonté de débarquer avec beaucoup d’exigences fait peur. Le Spécial One risquerait de prendre un peu trop ses aises avec un club d’une telle ampleur et qui dispute la Ligue des Champions avec de grandes ambitions, ce qu’il n’a plus vraiment connu dernièrement. Luis Campos craint ainsi de se faire marcher dessus par un José Mourinho qui est considéré comme un de ses proches, mais qui pourrait se montrer assez incontrôlable sur la durée.