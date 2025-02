En larmes au PSG, Fabian Ruiz révèle ses envies d’ailleurs

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Important des les plans de Luis Enrique, Fabian Ruiz n’a pas toujours été aussi épanoui au Paris Saint-Germain. Avant la nomination du coach espagnol, le milieu de terrain ne parvenait pas à s’adapter et s’interrogeait sur son avenir dans la capitale.

N’en déplaise à ses nombreux détracteurs, Fabian Ruiz a gagné les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain le considère comme un élément important de son groupe, à la fois sur et en dehors du terrain. L’international espagnol a donc toutes les raisons de se plaire dans la capitale française. Ce qui n’a pas toujours été le cas. Recruté à l’été 2022, l’ancien joueur du Napoli a connu des difficultés d’adaptation.

"Llegaba a casa llorando después de entrenar..."



🎞️ Fabián Ruiz, este 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 𝟐𝟕 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟐𝟎:𝟎𝟎 en #UniversoValdano. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4maU4B3t6K — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 25, 2025

« J'ai eu du mal à m'adapter, surtout au climat, a confié le Parisien lors d’un entretien avec Jorge Valdano pour Movistar+. Je revenais même de l'entraînement en pleurant à la maison. Je n'étais pas heureux et je disais parfois que je ne voulais plus aller à l'entraînement. » On comprend que Fabian Ruiz s’interrogeait sur son avenir au Paris Saint-Germain. Du moins jusqu’à la nomination de l’entraîneur Luis Enrique dont il apprécie particulièrement les méthodes.

Luis Enrique a tout changé

« C’est un grand professeur, a encensé le milieu de terrain. Il ne te laisse pas te relâcher ne serait-ce qu'une seconde. Au final je pense qu'il faut saluer cela. Tu dois être concentré et progresser tous les jours pendant toute la saison, sinon il n'accepte personne. » Régulièrement titularisé, Fabian Ruiz semble répondre à toutes les exigences de Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a même récemment avoué qu’il regrettait de ne pas avoir convoqué le gaucher pour la Coupe du monde 2022.

« Au Mondial, je ne l'ai pas amené. C'était une erreur, mais à l'époque, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je le reconnais. Il peut s'améliorer, comme tout le monde. Il s'entraîne à fond, il joue tout le temps à fond, il est toujours prêt pour jouer 1 ou 90 minutes, il est très important pour nous », complimentait le coach du Paris Saint-Germain.