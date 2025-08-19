Elle prévient le PSG d'un énorme danger

Dans : PSG.

Le PSG est encore à l'affût sur le mercato estival. Le club de la capitale est à la recherche d'opportunités même si pas mal de fans et observateurs aimeraient que Paris recrute au poste de latéral.

Le Paris Saint-Germain est concentré sur le fait de boucler des départs au mercato. Ensuite, les champions d'Europe pourront se projeter sur l'arrivée de nouveaux joueurs. Mais Luis Enrique souhaite seulement l'arrivée de joueurs motivés et capables d'apporter une vraie plus-value. Les fans et observateurs du club de la capitale aimeraient bien que le PSG tente une ou deux signatures au poste de latéral afin de faire souffler Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Ce n'est pas Ambre Godillon qui dira le contraire, elle qui pense l'équilibre parisien très fragile sans ses deux cracks.

Le PSG invité à se bouger

Sur l'antenne de France Bleu Paris, la journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « Il y a trop de dépendance sur les latéraux. Cela se voit quand ils ne sont pas là ou qu'ils sont en méforme. Cette équipe se repose énormément sur la qualité de percussion de ses deux flèches. Cela va commencer à être compliqué. Lucas Hernandez, quand tu joues avec lui, tu sais que tu ne joues pas de la même manière. ll n'a pas les mêmes qualités intrinsèques. (...) C'est toute l'équipe qui en fait les frais. S'il y en a un qui se pète... et dans beaucoup de lignes, je me fais cette réflexion, on est mal ». Luis Enrique a récemment rappelé qu'il faisait confiance à son effectif actuel. Mais l'Espagnol ne dira pas non à de belles opportunités si elles se présentent. Les matchs vont encore une fois s'enchainer rapidement pour le PSG. Si la saison passée, le club francilien avait été épargné par les blessures, le scénario n'est pas certain de se répéter et tout devra être anticipé.