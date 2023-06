Ekitike, une énorme porte de sortie qui fait rêver le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG fera partie des équipes les plus actives sur le marché des transferts cet été. Si des arrivées sont espérées, le club de la capitale devra également travailler sur les départs de certains joueurs.

Le mercato estival vient d'ouvrir ses portes et le PSG est attendu au tournant. La saison écoulée a une nouvelle fois été très décevante et des changements importants sont attendus. En plus des arrivées que souhaite réaliser Luis Campos, le conseiller sportif va devoir travailler dur pour faire partir les indésirables. Le Portugais s'est trompé ces derniers mois sur ses mercatos et il se dit qu'une très grande partie des joueurs recrutés est sur le départ. C'est le cas d'Hugo Ekitike, alors que ce dernier vient d'être recruté définitivement par le PSG pour une somme supérieure aux 35 millions d'euros. Parmi les points de chute possibles pour l'ancien du Stade de Reims : le Portugal.

Ekitike, le Sporting est chaud bouillant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugo Ekitike (@hekitike)

Hugo Ekitike a vécu une saison très difficile sous le maillot du PSG. Auteur de seulement 4 buts en 32 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'attaquant de 20 ans a déçu. Son rendement et son attitude posent question dans la capitale. Luis Campos n'est pas contre un départ du natif de Reims. Heureusement pour toutes les parties, Ekitike ne manque pas de prétendants. En Allemagne, Francfort est intéressé. Mais la piste la plus chaude mène au Portugal et plus précisément à Lisbonne. Selon les informations d'O Jogo, Ekitike se rapproche ces dernières heures d'une arrivée au Sporting. Les deux clubs seraient même proches de s'entendre sur les contours d'un prêt. Le coach portugais, Ruben Amorim, aime beaucoup le profil du jeune Parisien. Le média rajoute qu'un départ d'Ekitike permettra d'ouvrir une place pour d'autres arrivées en attaque et précise que cette transaction n’a aucun lien avec Manuel Ugarte, proche d'être recruté par le PSG. Autre joueur francilien à être apprécié par le Sporting, El Chadaille Bitshiabu, qui pourrait lui aussi arriver en prêt.