Ekitike se considère comme une star du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu utilisé en première partie de saison, Hugo Ekitike vit des débuts compliqués avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant arrivé en provenance de Reims fait l’objet de nombreuses critiques. Un traitement que le Parisien assume en raison de son statut.

Quelques mois plus tard, Hugo Ekitike peut s’interroger sur son choix de carrière. Très convoité pendant le mercato estival, l’ancien attaquant de Reims a notamment eu l’opportunité de rejoindre Newcastle. Mais le jeune talent, malgré l’accord entre ses ex-dirigeants et les Magpies, avait attendu l’occasion de signer au Paris Saint-Germain en espérant exister dans les rotations de Christophe Galtier. Force est de constater que tout ne se passe pas comme prévu dans la capitale.

Hugo Ekitike ne répond pas aux attentes de son entraîneur qui ne l’a aligné qu’à 12 reprises toutes compétitions confondues, pour seulement deux petites titularisations. Difficile pour la recrue estivale d’échapper aux critiques après ses apparitions décevantes. Mais compte tenu de son nouveau statut, le Parisien de 20 ans assume ses débuts difficiles avec le champion de France. « Si l'on est trop sévère avec moi ? Non. Je sais pourquoi je suis venu ici », a répondu le natif de Reims dans un entretien accordé à Canal+.

Ekitike comprend les critiques

« Forcément quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément si cela ne vient pas, on se pose des questions, a accepté l’avant-centre. Je suis dans une position où je vais toujours être remis en question, parce que je suis venu avec une grosse étiquette. Cette étiquette, il faut l’assumer, ce n’est pas un problème. Je l’assume, si je suis mauvais je suis le premier à le dire et si je suis bon, je serai là et je continuerai d’être bon… » Dans l’ombre de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi, Hugo Ekitike reste confiant.