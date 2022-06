Ekitike humilie Newcastle, le PSG attend son heure

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré l’accord trouvé avec Newcastle, Hugo Ekitike n’a toujours pas rejoint les Magpies. L’attaquant du Stade de Reims joue la montre afin d’étudier toutes ses possibilités, parmi lesquelles on pourrait retrouver le Paris Saint-Germain. Une stratégie qui commence sérieusement à agacer les Anglais.

Le Stade de Reims ne l’a jamais caché, Hugo Ekitike sera probablement transféré cet été. La direction rémoise a résisté aux assauts l’hiver dernier, avant de lui accorder un bon de sortie pour ce mercato estival. Newcastle est donc revenu à la charge avec une proposition satisfaisante pour le président Jean-Pierre Caillot. « Il y en a une qui nous convient très bien. Une offre qui, à mes yeux, est intéressante sportivement pour le joueur », confiait le dirigeant à France Bleu début juin.

Newcastle d'accord avec Ekitike et Reims mais...

Le montant n’était pas révélé, pas plus que l’identité du club acheteur, mais Jean-Pierre Caillot lâchait tout de même un bel indice. « On reste discret mais bon… Il s’agit d’un club anglais donc on a compris de quel club on parle », glissait le patron rémois en pensant évidemment à Newcastle. Alors pourquoi le transfert n’est-il toujours pas bouclé deux semaines plus tard ? Comme indiqué par le dirigeant lors de cet entretien, le blocage vient d’Hugo Ekitike et de son entourage. L’attaquant auteur de 10 buts en Ligue 1 cette saison préfère prendre son temps avant de se décider.

⌛ Malgré un accord Reims-Newcastle et un accord contractuel entre le joueur et le club, rien ne permet d'assurer qu'Ekitike rejoindra le nord de l’Angleterre, selon nos informations. Il aimerait avoir toutes les opportunités possibles sur la table avant de trancher. @TanziLoic — RMC Sport (@RMCsport) June 17, 2022

Son clan aimerait disposer de toutes ses opportunités pour faire un choix, explique RMC. Autrement dit, Hugo Ekitike, pourtant d'accord avec le club anglais, joue la montre afin de permettre à tous ses prétendants de transmettre une offre. Plusieurs formations allemandes sont effectivement intéressées, tout comme le Paris Saint-Germain qui, après avoir entamé des démarches, a tout stoppé pour se focaliser sur la nomination de son futur entraîneur. La stratégie du Français ne plaît évidemment pas aux Magpies, qui commencent à étudier des alternatives au cas où leur cible envisageait un sale coup avec le champion de France.