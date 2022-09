Ekitike en roue libre au PSG, les dossiers sortent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté pour 30 millions d’euros en provenance de Reims cet été, Hugo Ekitike est quasiment inutilisé par Christophe Galtier au PSG.

Lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour recruter Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Courtisé par Newcastle, le jeune attaquant français s’est finalement engagé au PSG contre plus de 30 millions d’euros, bonus compris. La venue d’Hugo Ekitike dans la capitale française a poussé encore davantage Mauro Icardi vers la sortie mais depuis le début de la saison, l’ex-attaquant de Reims est totalement inutilisé par Christophe Galtier. La faute à quoi ? Selon le consultant Éric Rabesandratana, ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike doit son faible temps de jeu à un évident manque de sérieux aux entraînements et à certains caprices, alors qu’il vit de plus en plus mal son faible temps de jeu et sa non-participation aux matchs du PSG, y compris lorsque Christophe Galtier fait légèrement tourner. Malheureusement, le turn-over concerne rarement Neymar, Mbappé et Messi à Paris. Ce qui ne permet pas à Hugo Ekitike d’engranger des minutes en Ligue 1…

Hugo Ekitike brutalement recadré au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HEKI (@hekitike)

« Je ne suis pas convaincu par Hugo Ekitike parce qu’il a montré des faiblesses mentales. Il est jeune, mais je trouve que dans le comportement, il ne correspond pas du tout à ce qu’on attend de lui en tant que jeune, et surtout en tant que joueur qui devrait s’imposer au PSG au fil des années » a livré le consultant sur France Bleu Paris avant de poursuivre. « On a besoin de joueurs qui soient concentrés sur le football et je ne suis pas sûr que râler toutes les deux secondes, faire les exercices à moitié, parce que ça l’ennuie et qu’il préférerait jouer les matchs, soient suffisants. Non, il faut montrer un état d’esprit parfait pour être considéré par le coach. Pour l’instant, je trouve qu’il n’est pas encore professionnel, c’est plus un gamin qu’un professionnel. Il doit grandir » a conclu Éric Rabesandratana, pour qui Hugo Ekitike va surtout devoir se mettre au boulot et se taire s’il veut prétendre à gagner du temps de jeu au PSG dans les semaines à venir. Car ce n’est certainement pas en boudant qu’il va convaincre Christophe Galtier de lui laisser sa chance dans la capitale.