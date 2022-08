Ekitike au PSG, une clause anti-fiasco imposée par Paris

Le PSG a récemment annoncé le recrutement d'Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Le jeune attaquant français devra justifier les attentes placées en lui.

Lors de ce mercato estival, le PSG prend un accent plus français que jamais. Les champions de France ont pour le moment annoncé le recrutement de trois joueurs : Vitinha, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Malgré une offre conséquente de Newcastle, le dernier cité a décidé de rejoindre le PSG, le club de son coeur. Pour s'attacher ses services, le club de la capitale a dû négocier longtemps avec le Stade de Reims. Au final, Ekitike est arrivé en prêt assorti d'une option d'achat obligatoire fixée à 36 millions d'euros. Un montant élevé mais moins que ce que proposaient les Magpies. Comme nous le révèle le quotidien L'Équipe, le président de Reims, Jean-Pierre Caillot a bien aidé le PSG pour recruter Ekitike.

