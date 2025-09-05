EdF ‍: Dembélé se blesse en 30 minutes, le PSG tremble

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Entré à la pause d'Ukraine-France, Ousmane Dembélé n'est resté sur le terrain qu'une petite demi-heure. L'ailier du PSG a ressenti une douleur à la cuisse sur une course. Il a demandé de suite son changement, rentrant directement aux vestiaires en boîtant bas. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui espère une blessure mineure alors que le programme à venir en Ligue des champions est chargé.