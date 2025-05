Ecoeurant, ce joueur du PSG choque l’Europe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG peut tabler sur un gardien de fou, mais pas seulement. Nuno Mendes a passé un cap cette saison et il est en train de réaliser un sprint finale ahurissant en Ligue des Champions.

Mohamed Salah, Bukayo Saka, ils n’en peuvent plus de lui. Arrière gauche du PSG souvent pointé du doigt pour ses errements défensifs, Nuno Mendes est l’une des raisons pour laquelle le PSG possède un bout de pied en finale de la Ligue des Champions entre ses deux demi-finales face aux Gunners. Sa vigilance, son âpreté dans les duels, sa puissance et son impact physique font de lui un homme de couloir désormais capable de prendre le dessus sur ses adversaires. Double buteur contre Aston Villa, il a néanmoins compris le message et participe un peu moins au jeu offensif. Il faut dire que, après l’Egyptien de Liverpool, l’Anglais d’Arsenal est également un gros morceau et représente la force vive offensif de ses adversaires. Il a été écoeuré cette semaine à l'Emirates.

Le 2e meilleur buteur du PSG en LDC

Sur ces trois matchs, Nuno Mendes a remporté 27 de ses 33 duels, et 10 sur 11 contre Saka, qui n’a jamais pu passer. De quoi provoquer des louanges bien méritées pour le joueur de 22 ans, comme l’explique Fernando Santos, l’ancien sélectionneur du Portugal au Parisien. « Je suis satisfait de voir que Nuno parvient à combiner son talent naturel avec une solidité défensive. C’est un joueur qui marquera sûrement une génération », a livré Santos, persuadé que le PSG a bien fait de prolonger le contrat de son joueur pêché au Sporting Portugal et qui provoquait quelques interrogations sur sa capacité à défendre au plus haut niveau. Mais le passage de Luis Enrique lui a fait bien un fou, et Paris possède désormais un arrière solide et qui n’oublie pas non plus son attrait pour le but adverse, puisqu’il est tout simplement le deuxième meilleur du PSG dans cette saison de Ligue des Champions avec 4 réalisations.