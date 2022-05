Leonardo veut concurrencer Hakimi avec cet international français

Le PSG va bientôt en finir avec sa saison de Ligue 1. L'été qui s'annonce promet d'être particulièrement bouillant pour le club de la capitale lors du marché des transferts.

Le PSG a clairement été l'une des plus grosses déceptions de la saison. Pourtant, le club de la capitale avait réalisé un mercato XXL l'été dernier, s'attachant notamment les services de Leo Messi, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma. Ces derniers mois se passent dans un climat délétère au PSG. Les Ultras sont en grève, les joueurs peu concernés et la section féminine est sujette à des rumeurs en tout genre depuis l'affaire Kheira Hamraoui. Si l'été qui s'annonce va permettre aux joueurs du PSG de déconnecter, ce n'est pas le cas de la direction francilienne. De grandes décisions devraient être prises et pas mal de têtes devraient sauter avec. En attendant, les premières rumeurs mercato sortent peu à peu. Et Nordi Mukiele est concerné.

Very happy to help the team winning for my 💯 game wearing this trikot 🅰️🅰️ 💪🏾 Congrats to everyone, @c_nkunku of course but also Philipp ❤️ Focus on the last game now, and then see you in Berlin 🏆 pic.twitter.com/cwnDggTKvh