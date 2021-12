Duel PSG-Barcelone pour Marcus Rashford

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après l'arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, les places sont chères sur le front de l'attaque de Manchester United. Y compris pour les enfants du club comme Marcus Rashford. Le jeune anglais de 24 ans pourrait être attiré par un départ, d'autant qu'il a des beaux prétendants.

On l'oublie peut être avec les résultats décevants de Manchester United en cette première partie de saison, mais les Red Devils possèdent une ligne d'attaque fournie. La qualité et la quantité sont présentes avec Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Mason Greenwood, Edinson Cavani ou encore Marcus Rashford. Ce dernier a d'ailleurs du s'habituer à un temps de jeu moins important cette saison. La faute à une blessure à l'épaule en début de saison mais aussi à une concurrence dense sur les postes offensifs. Rashford a joué neuf matches de Premier League dont six comme titulaire. Le jeune joueur de 24 ans verra son contrat avec le club mancunien s'achever en 2023.

Barcelone rêve de Rashford, le PSG sera un obstacle

À l'heure d'entamer les négociations de prolongation de contrat, Marcus Rashford peut légitimement se questionner sur son avenir avec son club formateur ou du moins envisager dans un coin de sa tête l'option d'un départ. Certains clubs l'ont compris comme le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, les Catalans ont ciblé le jeune attaquant anglais et rêveraient bien d'en faire leur nouvel atout offensif. Une option loin d'être irréaliste mais qui pourrait comporter un fameux problème bien connu des Barcelonais, le PSG. Paris garde plus qu'un œil sur le prometteur international des Three Lions. En effet, les Parisiens ont déjà pris contact avec ses représentants. Rashford pourrait être une option intéressante de remplacement à Kylian Mbappé ou du moins être une recrue à fort potentiel. L'attaque parisienne est certes très forte mais certains de ses joueurs comme Lionel Messi, Mauro Icardi ou Angel Di Maria ne sont plus si jeunes.