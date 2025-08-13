Donnarumma viré du PSG, un lourd secret caché ‍?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma va prochainement quitter le PSG pour rejoindre Manchester City. Un départ soudain qui choque pas mal de l'autre côté des Alpes.

Gianluigi Donnarumma ne sera bientôt plus un joueur du PSG. Le portier francilien, qui n'a pas réussi à trouver d'accord pour prolonger son contrat avec le club de la capitale, est invité à se trouver un nouveau club. Les champions d'Europe n'ont pas perdu de temps pour le remplacer puisque Lucas Chevalier a rejoint la formation entrainée par Luis Enrique. Le départ prochain de l'Italien surprend, mais agace plus qu'autre chose en Italie. On a en effet du mal à comprendre de l'autre côté des Alpes le comportement du Paris Saint-Germain. Mais pour certains observateurs, comme Christian Abbiati, il y a peut-être un secret caché dans ce dossier Donnarumma.

Donnarumma, un départ qui pose des questions en Italie

Lors d'un échange accordé à la Gazzetta dello Sport, l'ancien gardien de but de l'AC Milan a en effet indiqué sur son compatriote : « Donnarumma écarté du PSG ? Il y a de la folie dans tout ça. Ou alors, il s’est passé quelque chose qu’on ne sait pas et alors ok, ça les regarde (…). Ou alors c’est quelque chose qui n’a aucune explication logique (…). Il a réalisé des arrêts incroyables en Europe la saison passée, peu de gardiens auraient pu les faire ». On en saura sans doute rapidement plus sur le pourquoi du comment concernant Donnarumma. Ce dernier va d'abord devoir se trouver une nouvelle écurie. Il se dit que son avenir pourrait s'écrire en Premier League. Manchester City, Manchester United et Chelsea sont dans le coup pour le recruter. Le PSG attendrait près de 30 millions d'euros pour se séparer de Gianluigi Donnarumma. Une sacrée aubaine pour les clubs intéressés.