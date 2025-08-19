Donnarumma va signer, City n'a aucun doute

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Poussé dehors par le PSG, Gianluigi Donnarumma intéresse vivement Manchester City pour un transfert cet été. Si aucun accord total n'a encore été trouvé, les Skyblues sont particulièrement optimistes sur ce dossier.

Après avoir marqué l'histoire du Paris Saint-Germain la saison dernière, tant sur le plan individuel que collectif, Gianluigi Donnarumma doit maintenant se trouver un nouveau club. Ses qualités, bien que reconnues par Luis Enrique, ne correspondent pas exactement à ce que veut l'entraineur parisien pour atteindre une perfection technique et collective. Très rapidement, il a été prévenu que sa direction allait recruter Lucas Chevalier pour le remplacer, ce qui a été fait juste avant la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Désormais, Gianluigi Donnarumma a les deux pieds hors du PSG et il sait qu'il va devoir se trouver un nouveau club rapidement avant la fin de l'été s'il ne veut pas passer la saison sur le banc. Conscient de l'opportunité, Manchester City suit le dossier de très près.

Donnarumma va signer à City, si...

Quelques minutes après l'annonce du départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain, on apprenait que Manchester City et le géant italien avait déjà trouvé un accord personnel sur les contours de son futur contrat. Mais depuis, c'est le calme plat. La situation est délicate chez les Skyblues car en cas de recrutement du Parisien sans vente, ils se retrouveraient avec 5 gardiens dans l'effectif professionnel. La formation de Pep Guardiola reste toutefois très optimiste quant à l'avancée du dossier, indique Fabrizio Romano. Ce dernier se décantera dès lors qu'Ederson aura quitté le club.

Si les discussions patinent pour faire partir l'illustre portier brésilien, Manchester City reste pleinement engagé dans les discussions avec le PSG et Gianluigi Donnarumma. L'objectif de faire signer l'Italien cet été est toujours valable et ne dépend que du dossier Ederson. Quant à l'ancien de l'AC Milan, il y a une volonté réelle de porter le maillot des Cityzens à l'avenir. A une douzaine de jours de la fin du mercato estival, les choses devraient de toute façon se démêler très rapidement.