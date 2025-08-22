Donnarumma trompe déjà le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, même si Luis Enrique ne compte plus sur lui. Alors, tandis qu'il est convié à la fête ce vendredi au Parc des Princes, l'Italien envoie déjà des signaux à Manchester City.

« Je peux comprendre les critiques sur notre et sur ma décision pour Donnarumma. Mais on est calmes, on est tranquilles. On sait où on veut aller et c'est le plus important pour moi. » Présent jeudi en conférence de presse à la veille du match PSG-Angers, Luis Enrique a une nouvelle fois assumé son choix de faire signer Lucas Chevalier afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. Cependant, à dix jours de la fin du mercato, le portier italien est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi n'ayant aucune offre pour son gardien de but. Alors que les champions d'Europe attendent entre 40 et 50 millions d'euros pour Donnarumma, rien ne bouge.

Donnarumma like déjà Haaland

C'est pourquoi, ce vendredi soir, Gigio Donnarumma sera sur la pelouse du Parc des Princes, non pas comme titulaire face au SCO, mais pour la fête organisée après le match de Ligue 1 avec la présentation des cinq trophées gagnés la saison passée. Les dirigeants du PSG n'ont en effet rien à reprocher au portier international italien, qui aura donc l'occasion de retrouver les supporters parisiens, comme il l'avait souhaité dans son mot d'adieu. Une séquence qui sera évidemment scrutée à la loupe, car du côté du gardien de but, on a tout de même du mal à digérer la signature de Lucas Chevalier. Et pour donner un peu de piquant à tout cela, Donnarumma a déjà fait un signe à Manchester City.

Gianluigi Donnarumma has liked Erling Haaland’s latest Instagram post! 🩵



Agent 009! 🇳🇴 pic.twitter.com/8bhaWPZcGD — The City Shack (@thecityshack) August 22, 2025

En effet, celui que l'on annonce comme le remplaçant d'Ederson dans les buts de Manchester City, a liké un poste d'Erling Haaland sur Instagram. Un like qui n'a évidemment pas échappé aux supporters des Cityzens, convaincus que Gianluigi Donnarumma est le gardien de but idéal pour remplacer le Brésilien, pas toujours irréprochable la saison passée. Si la Gazzetta dello Sport confirme que l'international italien a déjà un accord avec Manchester City, le club anglais doit désormais finaliser la vente d'Ederson en Turquie, et boucler le transfert de Donnarumma avec le PSG. Tout cela en dix jours.