Donnarumma souffre au PSG, l'Italie rêve d'une rupture spectaculaire

Par Mehdi Lunay

Gianluigi Donnarumma a vécu une semaine difficile. L'Italie a raté la qualification pour le mondial 2022. De son côté, il a été fautif sur les trois buts encaissés cette semaine par la Squadra. Au pays, on s'inquiète de voir le meilleur joueur du dernier Euro dans cette forme.

En neuf mois, Gianluigi Donnarumma est presque passé de héros à zéro en Italie. En juillet dernier, il réalisait un Euro époustouflant avec la Squadra Azzura en arrêtant deux tirs aux buts en finale pour offrir le sacre aux siens. Dans la foulée, il était élu meilleur joueur du tournoi puis meilleur gardien au monde et il signait en grande pompe au PSG. S'il a été très bon depuis son transfert à Paris avec plusieurs prestations de qualité, ces dernières semaines ont été beaucoup plus difficiles. Il a été fautif en ligue des champions en se faisant chiper le ballon par Benzema pour le premier but de la remontée au score du Real. En équipe d'Italie, ce ne fut pas meilleur.

Donnarumma doit revenir en Italie mais cela va coûter cher

En effet, engagés dans de périlleux barrages pour aller à la coupe du monde au Qatar, Donnarumma et les siens ont échoué face à la modeste Macédoine du Nord (0-1). Une défaite causée par une frappe de loin de Trajkovski sur lequel les médias italiens trouvent que le portier du PSG est un peu lent. La semaine compliquée du gardien s'est poursuivie en Turquie. Il a été maladroit sur le but d'Under qui passe entre ses jambes et sa sortie fut peu inspirée sur le second de Dursun. Des erreurs qui agacent en Italie où l'on estime qu'il n'est pas en confiance et l'on pointe directement le PSG pour cela.

Selon la Gazetta Dello Sport, un retour en Italie de Donnarumma est dans les tuyaux pour cet été. Espérée par beaucoup d'observateurs transalpins qui estiment que le PSG a eu une influence néfaste sur son niveau, cette idée traverse aussi l'esprit du clan Donnarumma. Cependant, peu de clubs italiens peuvent l'accueillir et même un seul en fait : la Juventus. La Vieille Dame l'a à l'œil pour renforcer son effectif mais son salaire reste très lourd à supporter. Le portier touche sept millions par an à Paris et même dix millions primes incluses. Au grand dam des Italiens, Gigio Donnarumma devra retrouver ses moyens à Paris et pas ailleurs.