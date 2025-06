Donnarumma ou Chevalier, le PSG se met en danger

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en discussions avec Gianluigi Donnarumma pour une prolongation, le Paris Saint-Germain semble se rapprocher d’un accord avec son gardien. Les dirigeants parisiens ont tout intérêt à s’entendre avec l’Italien dans la mesure où leur plan B, le Lillois Lucas Chevalier, risque d’atterrir en Angleterre.

La situation de Gianluigi Donnarumma semble enfin se débloquer. En désaccord avec ses supérieurs, qui ne lui proposent qu’un contrat en adéquation avec leur nouvelle politique, le gardien du Paris Saint-Germain a évoqué cette semaine une évolution positive dans les discussions. « Oui on avance, confiait l’Italien pendant le Mondial des clubs. Mon agent parle avec le club, moi je suis concentré sur le match et le trophée, mais on n'a pas de problème. Je donne toujours 100% pour ce club et les supporters, c'est un club qui m'a tout donné, jouer pour le PSG c'est incroyable. » Si les deux parties se rapprochent, aucun accord n’est annoncé pour le moment.

PSG : Donnarumma craque, Paris a gagné https://t.co/U4MkA3tasP — Foot01.com (@Foot01_com) June 18, 2025

Le Paris Saint-Germain reste sous pression étant donné que son gardien, forcément convoité après ses exploits en Ligue des Champions, va bientôt entrer dans la dernière année de son contrat. Sans prolongation, le club de la capitale serait presque contraint de le transférer pour éviter un départ libre en 2026. C’est pourquoi le champion d’Europe a prévu une alternative. En cas de départ de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a fait de Lucas Chevalier sa priorité. Sauf que le gardien du LOSC pourrait filer avant que les Parisiens aient pris une décision définitive.

Chevalier intéresse Aston Villa

Le journaliste d’ESPN Julien Laurens nous apprend qu’Aston Villa pense à recruter le deuxième portier de l’équipe de France. Même si Lille réclame près de 47 millions d’euros, les Villans considèrent Lucas Chevalier comme un potentiel successeur de l’Argentin Emiliano Martinez, annoncé sur le départ. La piste du Paris Saint-Germain pourrait donc s’envoler, ce qui mettrait encore un peu plus de pression dans les échanges avec Gianluigi Donnarumma.