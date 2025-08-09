Donnarumma « ‍numéro 1 ‍», Gigio provoque le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'heure où Lucas Chevalier a participé à sa première séance d'entraînement avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a mis en ligne une photo qui va faire du bruit au PSG.

Même si les champions d'Europe n'ont pas encore officialisé la signature de Lucas Chevalier, tout indique que c'est ce samedi que le gardien de but français de Lille va être intronisé comme gardien numéro du PSG. Car dans l'esprit de Luis Enrique, il n'y a aucun doute, Chevalier sera bien numéro 1 dans la hiérarchie des portiers parisiens, et cela même si Gianluigi Donnarumma décide d'aller au bout de son contrat et de partir librement dans un an. En attendant, le gardien de but italien a, lui, communiqué via son compte Instagram. Sur une photo prise en vacances, on voit Gigio Donnarumma avec son épouse, et leur fils Leo, et devant le trio, une photo avec un gâteau et sur l'assiette un « numero 1 » écrit en chocolat. Sachant que le fils du couple Donnarumma est né en septembre 2024, il ne s'agissait pas de fêter l'anniversaire de Leo.

Le feuilleton Donnarumma commence au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Le gardien de but international italien envoie donc, avec un grand sourire, un message à tout le monde, et surtout à Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique, quoi que ces derniers disent et face, c'est toujours lui le numéro 1. Et lorsque l'on voit les centaines de commentaires en réaction à ce message de Gianluigi Donnarumma, on comprend que de nombreux supporters de Galatasaray et des deux clubs de Manchester aimeraient bien que le héros de la Ligue des champions gagnée par le PSG deviennent le numéro 1 chez eux.

Pour l'instant, c'est le silence absolu dans ce dossier qui pourrait devenir un feuilleton Mbappé bis au Paris Saint-Germain. Car du côté du club de la capitale, dont l'offre de prolongation est repoussée depuis plusieurs mois par les agents de Donnarumma, on est désormais déterminé à tourner la page en se mettant à l'écoute du mercato.

L'AC Milan doit rigoler du retour de Dollarumma

A cet instant, nombreux sont les clubs à avoir montré de l'intérêt pour Gianluigi Donnarumma, mais le PSG n'a officiellement reçu aucune offre. Pour un montant entre 30 et 40 millions, Paris laissera filer son gardien de but, sauf si ce dernier décide de tout balayer et de rester sur le banc parisien pendant un an afin d'avoir sa liberté en 2026. Du côté des supporters de l'AC Milan, on doit ricaner.