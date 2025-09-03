Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Gianluigi Donnarumma a terminé son histoire avec le Paris Saint-Germain. Après un été tumultueux, le portier italien s'est engagé avec Manchester City. Les débats sur sa place dans l’histoire du PSG fleurissent.

Ce mardi 2 septembre marque officiellement la fin de l’histoire entre Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Le portier italien s’est engagé avec Manchester City pour un transfert estimé à 35 millions d’euros. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, le vainqueur de l’Euro 2021 avec l’Italie a été remplacé par Lucas Chevalier dans les cages parisiennes. Désormais, l’ancien gardien du Milan AC va découvrir la Premier League aux côtés de Pep Guardiola. Mais un débat anime les observateurs avant cela. Quelle est la place de Gianluigi Donnarumma dans l’histoire du Paris Saint-Germain ?

Donnarumma n’est pas le meilleur gardien de l’histoire du PSG

Après son départ du PSG, peut-on considérer Donnarumma comme le meilleur gardien de l'histoire du club ? 🔴🔵@Nabil_djellit : "Son pic de performance, ce n'est que sur 6 mois !"#EDS pic.twitter.com/Va6PwsrOBY — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) September 2, 2025

Dans l’Equipe du soir, la question de la place de Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens de but du Paris Saint-Germain s’est posée. Nabil Djellit est catégorique, l’Italien sauve son passage au PSG grâce à ses six bons derniers mois du côté de la capitale, notamment en Ligue des champions. « Son histoire, son pic, c’est sur six mois. Je ne lui retire pas ce qu’il a fait. Avant, il ne faisait pas l’unanimité. On parle de Navas, après, je ne suis pas spécialiste des gardiens de but. Mais, décréter après six bons mois que c’est le meilleur gardien de l’histoire du Paris Saint-Germain, ça ne me suffit pas. Les trois années d’avant, il n’est pas le meilleur, » explique-t-il. Déterminant dans la conquête de la C1 la saison dernière, Gianluigi Donnarumma n’a pas toujours fait l’unanimité du côté de la capitale française. L’ancien gardien du Milan AC devra désormais s’imposer du côté de Manchester City pour tenter de garnir son palmarès et aider les Citizens à retrouver le gratin du football européen.