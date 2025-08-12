Donnarumma, le PSG reçoit une offre imbattable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ecarté par le PSG pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Gianluigi Donnarumma est invité à se trouver un nouveau club. Manchester United est bouillant et pourrait transmettre une offre imbattable.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma doit être vite réglé par le Paris Saint-Germain afin de ne pas pourrir le début de saison des hommes de Luis Enrique. La volonté du club de la capitale est de vite trouver une porte de sortie au géant italien, écarté pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham après son refus de prolonger et la signature de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt. Et si Fabrizio Romano a démenti que Chelsea était sur les rangs, on ne peut pas en dire autant de Manchester United.

Les Red Devils souhaitent tourner la page André Onana et Ruben Amorim a validé auprès de sa direction la piste Donnarumma. Selon les informations du site Fichajes, le club mancunien pourrait transmettre une offre imbattable afin de griller la concurrence et s’assurer la signature de l’ancien portier de l’AC Milan. Le média espagnol l’affirme, Manchester United est prêt à poser 50 millions d’euros sur la table pour Gianluigi Donnarumma. Une offre inespérée pour le PSG, qui n’osait pas réclamer plus de 30 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat dans douze mois.

Manchester United prêt à faire une folie ?

Reste maintenant à matérialiser cette intention par une offre ferme transmise au club de la capitale, et négocier ensuite avec Gianluigi Donnarumma et son entourage pour voir si un transfert vers Manchester United est possible. Le gardien italien, qui a accepté l’idée de quitter Paris, pourrait toutefois être réticent à l’idée de rejoindre le pensionnaire d’Old Trafford et cela pour une raison évidente. Manchester United ne disputera aucune coupe d’Europe la saison prochaine, un vrai obstacle à la signature d’un gardien de la dimension de Donnarumma. Si le champion d’Europe italien venait à refuser cette destination, d’autres clubs pourraient accélérer pour tenter de rafler la mise, du Bayern Munich à Manchester City en passant par l’Inter Milan, tous associés à « Gigio » depuis plusieurs semaines.