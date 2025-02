Donnarumma la passoire, ça gronde au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain s'est fait rejoindre au score par Monaco sur un but de Denis Zakaria. Le Suisse a trompé Gianluigi Donnarumma au premier poteau. Un but dérangeant pour un gardien de la stature de l'Italien. Le portier parisien n'a pas été épargné sur les réseaux sociaux. « Donnarumma très grosse erreur de débutant encore », « Donnarumma interdit de prendre un but au 1er poteau pour un gardien. Que dire de l’alignement », « Et c’est reparti, Donnarumma nous remet dedans », pouvait-on lire notamment. Pour ne rien arranger, le compte Stats Foot a rappelé que Donnarumma avait encaissé au moins un but sur 13 de ses 15 derniers matchs en Ligue 1. L’ancien gardien de l’AC Milan n’avait pas besoin de ça au moment où contrairement à Hakimi, Nuno Mendes ou Vitinha, il négocie toujours avec le PSG la prolongation de son contrat.