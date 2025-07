Donnarumma et le PSG, une réunion programmée d'urgence

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Gianluigi Donnarumma sont dans une impasse. Le portier italien pourrait donc bien quitter les champions d'Europe dans les prochains jours...

Le Paris Saint-Germain a beaucoup de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale pensait certainement ne pas avoir à gérer trop longtemps le dossier Gianluigi Donnarumma. L'Italien sera en fin de contrat en juin 2026. Le PSG veut donc que l'ancien de l'AC Milan prolonge rapidement à ses conditions, sous peine de le vendre cet été. Malgré des échanges constants entre toutes les parties, aucun accord n'est encore à prévoir. De ce fait, le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Donnarumma, à savoir Lucas Chevalier (LOSC). Mais une dernière réunion pourrait finalement tout changer pour l'international transalpin.

Donnarumma, il y a encore de l'espoir pour le PSG

Selon les informations de Sport Mediaset, la possibilité de voir Gianluigi Donnarumma prolonger son contrat au PSG est encore possible. En début de semaine prochaine, une dernière réunion aura en effet lieu entre les représentants du champion d'Europe et le club de la capitale. Cependant, la tendance reste à un départ pour l'Italien au vu de la complexité des négociations à suivre. A noter qu'en cas de départ, Donnarumma a des propositions de Galatasaray et de Chelsea. S'il venait à quitter le Paris Saint-Germain, les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà bouclé la venue de Lucas Chevalier. Ce serait à coup sûr une énorme surprise pour toutes les parties engagées. Donnarumma sort d'une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain et a toujours clamé son désir de rester au club dans les prochaines années. Mais le football moderne a ses raisons et l'international italien est plus que jamais annoncé sur le départ.