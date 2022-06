Donnarumma et le PSG, changement radical de carrière ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an après son arrivée au PSG en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est dans une concurrence sauvage avec Keylor Navas. Le départ de Leonardo, chaud partisans du gardien italien peut changer la donne.

En raison de la concurrence avec Keylor Navas, le champion d’Europe italien n’a pas eu l’opportunité de jouer tous les matchs avec le Paris Saint-Germain depuis un an, ce qui n’a évidemment pas contribué à le mettre en confiance. Coupable d’une erreur fatale contre Karim Benzema en huitième de finale de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma conserve en revanche la confiance de sa direction. La saison prochaine, l’ancien gardien de l’AC Milan sera le titulaire du PSG au poste de gardien de but, c'était du moins la tendance forte lorsque Leonardo était encore le directeur sportif du club de la capitale. En revanche, un départ à l’horizon 2023 est possible selon les informations de Calcio Mercato, qui surprend tout le monde ce mercredi en évoquant un possible transfert de Gianluigi Donnarumma vers la Juventus Turin dans un an. Une information inattendue qui ne manque pas d’interloquer les supporters du Paris Saint-Germain.

Donnarumma ciblé par la Juventus à l'horizon 2023 ?

A en croire le média italien, la Juventus n’a pas l’intention de prolonger le contrat de son gardien actuel Wojciech Szczesny. Et dans la mesure où l’international polonais sera libre en juin 2024, la Juventus Turin aimerait le vendre en 2023, soit un an avant la fin de son contrat afin qu’il ne parte pas pour zéro euro. Dans ce jeu de chaises musicales, le plan de la Vieille Dame serait ainsi de profiter de Szczesny lors de la saison à venir avant de le vendre… et de le remplacer par Gianluigi Donnarumma. Au moment de son départ de l’AC Milan, le champion d’Europe italien avait été cité du côté de la Juventus mais le club turinois avait soumis une proposition financière inférieure à celle du Paris Saint-Germain. Reste que de son côté, le PSG n’a sans doute pas l’intention de se séparer de Gigio Donnarumma dans un an, l’Italien ayant signé un bail jusqu’en 2026 dans la capitale française. Les Bianconeri vont donc devoir cravacher s'ils veulent créer la surprise en recrutant le natif de Castellammare del Golfo.

Navas refuse de partir du PSG, le Qatar doit assumer

Thanks Qatar…

Dans ce dossier, et pour être tout à fait précis, il faut rappeler que Keylor Navas, que certains annonçaient sur le départ du PSG, a annoncé qu'il avait bien l'intention de rester en Ligue 1 et à Paris, même dans un rôle de remplaçant de luxe de Donnarumma. Une décision d'autant plus facile à prendre que le gardien de but costaricien a encore deux ans de contrat avec le club de la capitale et qu'aucun club ne lui proposera un salaire à la sauce QSI. Dans ce dossier, Paris est encore pris à son propre piège, la révolution annoncée par Nasser Al-Khelaifi va se heurter aussi à des décisions du passé qui coûtent une petit fortune et qui rendent certains joueurs intransférables. Neymar, Nanas et consorts peuvent en témoigner.