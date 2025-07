Donnarumma détourné du PSG par un accord historique à 300 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG et contre toute attente, un nouveau riche du football européen s’attaque à l’ancien gardien de l’AC Milan durant ce mercato estival.

Le mercato du Paris Saint-Germain n’avance pas. En plus de patiner sur le dossier Illya Zabarnyi, le champion d’Europe en titre est coincé avec le cas Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien refuse pour l’instant de prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, mais ne peut pas concrètement avancer sur la question de sa succession tant que le départ de l’international italien n’est pas bouclé. Luis Enrique et Luis Campos aimeraient garder l’ancien géant de l’AC Milan, mais le désaccord financier entre les deux parties n’est toujours pas réglé.

Une aubaine pour Manchester City ou encore le Bayern Munich, qui ont récemment manifesté leur intérêt pour Gianluigi Donnarumma. Ils ne sont pas seuls puisque selon Tutto Mercato Web, Galatasaray a également un oeil avisé sur la situation du gardien parisien. A première vue, cet intérêt turc peut faire sourire. Le club stambouliote ne fait pourtant plus rire personne après avoir posé 75 millions d’euros sur la table pour acheter Victor Osimhen en provenance de Naples. Et pour cause, le média italien révèle qu’avec la vente du terrain de Florya, qui abrite actuellement son centre d’entraînement, Galatasaray s’apprête à toucher la somme colossale de 300 millions d’euros.

Galatasaray nouveau riche du foot européen ?

Un accord historique qui permet aujourd’hui au « Gala » de viser des joueurs de classe internationale et de se bâtir une redoutable équipe pour la saison à venir. Après avoir quasiment bouclé la signature de Victor Osimhen pour 75 millions d’euros, l’idée est maintenant de s’attaquer à Gianluigi Donnarumma en offrant au gardien italien le salaire XXL qu’il rêve d’avoir et que le PSG ne lui propose pas. L’aspect financier aura-t-il raison du projet sportif pour le champion d’Europe italien et Galatasaray représente-t-il une réelle menace pour Paris ? La réponse ne tardera pas à tomber. Une chose est certaine en revanche, le dossier Gianluigi Donnarumma prend une très mauvaise tournure pour le pensionnaire du Parc des Princes.