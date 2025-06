Donnarumma comme Mbappé, le PSG sera encore plus fort

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le feuilleton de l’été du côté du Paris Saint-Germain sera peut-être celui de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien ne sait pas encore s’il restera du côté de la capitale française. Pour Eric Di Meco, ce n’est pas le joueur qui impose ses conditions.

Après avoir gagné la Ligue des champions, le PSG se tourne vers la Coupe du monde des clubs et le mercato estival. En fin de contrat en 2026, Gianluigi Donnarumma est au cœur des débats. La négociation autour de sa prolongation tourne en rond et le club veut trancher le sujet cet été afin de potentiellement le vendre. Les demandes salariales du portier italien sont trop élevées et sa motivation pour rester au sein de la capitale française ne semble pas au maximum.

Le désormais champion d’Europe avec le PSG sera soit vendu cet été soit prolongé. Longtemps remis en question du côté du Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma a réalisé une phase finale de Ligue des champions remarquable pour permettre au PSG d’accrocher la C1. Cependant, dans le Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco pense que le vainqueur de l’Euro 2021 est remplaçable.

Di Meco veut que le PSG reste fort

🗨️ Le PSG doit-il tout faire pour garder Donnarumma ?



🎙️ "Mbappé est parti, Neymar est part, Messi est parti, Zlatan est parti… Ils sont tous partis et ils sont champions d'Europe !" Eric Di Meco pense que le club ne doit pas tout faire pour garder le portier italien. pic.twitter.com/FnOWYmwo5x — Super Moscato Show (@Moscato_Show) June 9, 2025

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne met pas un joueur au-dessus de l’institution. « Si Donnarumma veut rester et bien, il reste dans les conditions que lui propose le club. Et le club va peut-être faire un effort pour le garder, car il est champion d’Europe et qu’il a été important. Mais s’il n’y a pas Donnarumma, il aura un autre gardien de haut niveau qui viendra. Mbappé est parti, d’autres joueurs ont explosé à côté. Neymar est parti, Messi est parti, Zlatan est parti, Cavani est parti… Ils sont tous partis et ils sont champions d'Europe ! Donc s’il n’est pas content, il partira et un autre viendra », explique-t-il. De son côté, le PSG ne veut surtout pas voir Gianluigi Donnarumma partir libre l’été prochain, une solution sera donc trouvée rapidement.