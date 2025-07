Donnarumma arraché au PSG, la menace est énorme

Dans : PSG.

Le dossier Gianluigi Donnarumma se complique un peu plus chaque jour pour le PSG, qui doit maintenant faire face à la concurrence du Bayern Munich et de Manchester City pour son gardien italien.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain est toujours très incertain. Le gardien italien n’a plus qu’un an de contrat et le club de la capitale lui met la pression pour qu’une décision soit prise cet été, à savoir une prolongation ou un départ. Dans l’idéal, le PSG aimerait bien sûr continuer l’aventure avec celui qui a été un acteur déterminant de la victoire en Ligue des Champions. Une offre de prolongation de contrat lui a été soumise, mais celle-ci ne convient pas à Gianluigi Donnarumma et à son entourage. Le clan de l’Italien n’est pas fan de la nouvelle politique salariale du Paris SG, avec une part importante du salaire en variable.

La situation est toujours floue et pour l’heure, on ignore si un accord sera trouvé. Dans le même temps, plusieurs clubs européens viennent aux renseignements pour savoir s’il est possible de réaliser un très gros coup en arrachant Gianluigi Donnarumma au PSG, un an avant la fin de son contrat en juin 2026. Le journaliste Nicolo Schira nous apprend que deux cadors européens ont d’ailleurs manifesté leur intérêt pour l’ex-gardien de l’AC Milan. Il s’agit du Bayern Munich, qui cherche un successeur à Manuel Nuer et de Manchester City, qui souhaite remplacer Ederson dans un futur proche.

Manchester City et le Bayern s'attaquent à Donnarumma

Notre confrère l’affirme, les deux clubs sont « très intéressés » par le profil de Gianluigi Donnarumma et ne s’interdisent pas de dégainer une offre d’ici la fin du mercato, si la situation entre le portier de 26 ans et le PSG continue à s’enliser. Du côté de Paris, il va devenir urgent de réagir car si chaque partie campe sur ses positions, le départ de « Gigio » deviendra inévitable et le club Bleu et Rouge devra alors se mettre en quête d’un nouveau gardien. Un feuilleton que doit suivre de près Lucas Chevalier, le gardien de Lille ayant déjà été contacté par Luis Campos pour potentiellement venir au PSG en cas de départ de Gianluigi Donnarumma durant le mercato estival.