Donnarumma a rendez-vous avec le PSG, et ce n’est pas pour un transfert ‍!

Par Guillaume Conte

Le rendez-vous de la dernière chance entre Gianluigi Donnarumma et le PSG est pris désormais. Cela pourrait déboucher sur une grosse surprise.

Les joueurs du PSG sont, de loin, les derniers à ne pas avoir encore repris le chemin de l’entraînement. Luis Enrique leur a donné le maximum de vacances possibles, et tant pis si le début de saison sera forcément compliqué en terme de fraicheur et d’intensité. Mais les joueurs commencent à rentrer vers Paris, et ce sera le cas de Gianluigi Donnarumma et son entourage très rapidement. Ainsi, Orazio Accomando, journaliste pour la chaine de télévision italienne Sport MediaSet, lâche une belle information ce vendredi avec l’annonce d’un rendez-vous prévu mercredi entre les agents du gardien italien et le PSG.

🚨Incontro entourage #Donnarumma-#Psg a metà della prossima settimana a Parigi per capire se ci sono margini per il rinnovo del portiere italiano.@sportmediaset https://t.co/YLaWO9FnCf — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 1, 2025

Forcément, les rumeurs des approches pour faire venir Lucas Chevalier de Lille sont parvenues aux oreilles du clan de l’ancien milanais. Sentant bien qu’il risquait de perdre sa place au PSG, sans avoir de réelles pistes pour rebondir dans un club aussi compétitif et avec un aussi bon salaire, Donnarumma s’inquiète pour la saison à venir. Malgré son désir de rester à Paris, tout le monde sait que la cohabitation et la concurrence entre deux gardiens numéro 1 et numéro 1 bis, est quasiment impossible dans un grand club.

Donnarumma espère prolonger

C’est pourquoi son entourage va rencontrer la direction du Paris SG en milieu de semaine prochaine pour deux raisons. Comprendre la situation et pourquoi ce soudain désir de le faire partir alors qu’il n’y a en théorie pas d’urgence puisque Donnarumma a encore un an de contrat. L’autre raison sera tout simplement de remettre sur la table l’offre de prolongation de contrat effectuée au printemps, et que l’Italien avait refusé. Est-il désormais plus apte à l’accepter malgré la baisse de salaire, afin de garder sa place au PSG ? Et si c’était le cas, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos mettront-ils la piste Lucas Chevalier de côté pour prolonger de manière spectaculaire leur gardien champion d’Europe ? Beaucoup de questions qui vont certainement s’éclaircir en milieu de semaine prochaine. Mais une chose est certaine, l’Italien ne compte pas quitter Paris, qu’il y ait prolongation ou pas, et il va certainement profiter de cet entretien pour faire savoir qu’il n’est pas question pour lui d’envisager un transfert cet été. Surtout que les bonnes offres ne prolifèrent pas.