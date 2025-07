Donald Trump gâche la fête du PSG à New York

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale pourra compter sur certains de ses ultras pour défier les Blues.

Le Paris Saint-Germain peut terminer sa saison de la meilleure des manières ce dimanche en battant Chelsea lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Les champions d'Europe ont faim d'un nouveau titre majeur. Le PSG sera néanmoins attendu de pied ferme par des Blues également déterminés à rentrer dans l'histoire. Pour tenter de se défaire de Chelsea, le Paris Saint-Germain pourra notamment compter sur la présence de certains de ses ultras, invités pour l'occasion. Ces derniers avaient notamment en tête de faire un cortège pour accueillir les joueurs franciliens avant la rencontre. Mais il n'en sera rien...

Des Ultras frustrés par le président américain

En effet, comme relayé par RMC, Donald Trump a mis fin indirectement aux espoirs des fans du PSG. Compte tenu de sa venue au match et « de nombreuses routes fermées pour l'occasion, les ultras n'ont pas prévu de cortège jusqu'au MetLife Stadium. Les membres du Collectif Ultras Paris vont ainsi venir tôt au stade vers 11h30 heure locale (17h30, en France) ». Le Paris Saint-Germain devrait s'en remettre. La confiance est telle qu'un succès face à Chelsea parait largement dans les cordes des hommes de Luis Enrique. Ce sera le dernier match d'une saison ultra chargée et qui a déjà fait rentrer le club de la capitale dans la cour des grands. Une fois la compétition terminée, la direction du PSG pourra enfin se lancer dans le mercato estival. Du mouvement est prévu chez les pensionnaires du Parc des Princes, qui veulent faire les retouches nécessaires pour continuer à gagner au plus haut niveau.