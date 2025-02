PSG ‍: Djamel Debbouze a rencontré le nouveau président

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a clairement changé de statut depuis l'arrivée en 2011 de QSI. Nasser Al-Khelaïfi est très important dans la gestion du club mais n'est pas le seul à faire tourner le club de la capitale. Ce n'est pas Djamel Debbouze qui dira le contraire.

Le PSG a d'énormes objectifs depuis l'arrivée de QSI. Le club de la capitale veut notamment remporter sa première Ligue des champions. Luis Enrique est en mission pour y parvenir même si l'Espagnol a encore beaucoup de travail. En plus du sportif, les Qataris ont également développé l'image de marque du Paris Saint-Germain. Nombreuses sont les boutiques à avoir vu le jour aux quatre coins du monde. Le PSG est une affaire qui marche bien. Son président, Nasser Al-Khelaïfi, est désormais bien connu du grand public. Il apparait comme le chef en France des Franciliens. Mais pour Djamel Debbouze, ce n'est pas si clair...

Djamel Debbouze impressionné comme rarement

Récemment, l'acteur français a pris par au tournage d'un film, Mercato, dont certaines scènes étaient tournées au Parc des Princes. L'occasion pour Djamel Debbouze de voir comment Jonathan Calderwood prenait soin de sa pelouse. Pour l'ancien de H, le jardinier britannique est d'ailleurs le vrai boss du Paris Saint-Germain, comme il l'a indiqué au Parisien : « Comment s’est passé le tournage avec le PSG ? Le Parc, le PSG, c’est ma maison. Je suis un Parisien, je suis né à Lariboisière. J’ai jamais lâché ce club. En tournant là-bas, j’ai découvert que le vrai patron du PSG, c’est pas Nasser : c’est le jardinier du Parc. C’est lui qui décide quand tu peux tourner ou si la pelouse doit être en jachère… On n’a pas fait ce qu’on voulait, mais on a fait ce qu’on a pu ». Depuis son arrivée au PSG en 2013, Jonathan Calderwood fait tout son possible pour entretenir la pelouse du Parc des Princes. Il est considéré comme le meilleur dans son domaine.