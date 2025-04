Didier Deschamps craque pour un joueur du PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le PSG joue gros mardi prochain sur la pelouse de l’Emirates Stadium en demi-finale aller de la Ligue des champions. Un match attendu où la bataille du milieu de terrain devrait susciter la curiosité des observateurs et de Didier Deschamps.

Cette saison, le PSG semble avoir trouvé son équilibre au milieu de terrain. Avec l’apport de João Neves arrivé pour 59 millions d’euros cet été et la montée en puissance de Vitinha, Luis Enrique a trouvé l’équilibre parfait. Mais, il reste un homme de l’ombre. Souvent critiqué pour des performances en dents de scie ces dernières saisons, Fabian Ruiz a passé un cap. L’ancien milieu de terrain du Napoli bluffe par ses performances dans cet exercice 2024/2025. L’Espagnol, champion d’Europe 2024 avec la Roja, sera un élément décisif ce mardi dans une demi-finale aller de Ligue des champions attendue face à Arsenal. Avec 2961 minutes disputées cette saison, il est le neuvième joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison au PSG.

Enrique l’a regretté, Deschamps en a rêvé

🤔 Les supporters du PSG se demandent souvent pourquoi Luis Enrique aime autant Fabian Ruiz 🇪🇸



La réponse est simple : il cavale ! 🏇



Outre son soyeux pied gauche, Fabian le faux-lent avale les kilomètres à haute intensité.



Au passage, vous aimez bien ce nouveau design ? 👀 pic.twitter.com/TGv37ykNs8 — Data'Scout (@datascout_) March 28, 2025

Mais l’histoire aurait pu être tout autre. À l’été 2022, l’Espagnol aurait pu choisir Arsenal avant de se rabattre sur le PSG. Ruiz fait désormais l’unanimité non seulement au sein du club de la capitale mais ailleurs également. Le Parisien révèle aujourd’hui que Didier Deschamps apprécie grandement l’ancien du Bétis Séville, et cela de longue date, y compris quand il était très critiqué à son arrivée dans la capitale française. « Vous ne voyez pas le nombre de courses qu’il fait pour les autres, » confie le sélectionneur des Bleus au Parisien. En attendant de retrouver la France en Ligue des Nations début juin, Fabian Ruiz devrait souffler ce week-end en Ligue 1 contre Nice. Un turn over logique au vu de l’échéance Ligue des champions qui attend le PSG ce mardi soir du côté de Londres. Un match ou la bataille du milieu de terrain devrait faire rage. Un match que devrait sûrement regarder Didier Deschamps.