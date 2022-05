Di Maria trahi par le Qatar, il va quitter le PSG en furie !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi soir contre Metz, Angel Di Maria disputera son dernier match sous les couleurs du PSG avant de quitter le club.

En fin de contrat au mois de juin, Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain. Désireux de prolonger, l’international argentin n’a finalement jamais reçu la proposition tant espérée de la part de la direction parisienne. C’est avec une pointe de tristesse qu’Angel Di Maria va donc quitter le PSG. L’Argentin devrait rebondir à la Juventus Turin selon la presse italienne, qui annonçait mardi l’existence d’un accord de principe entre la Vieille Dame et les agents d’Angel Di Maria sur la base d’un contrat de deux ans. Le meilleur passeur de l’histoire du PSG va rebondir dans un top club européen, ce qui l’aidera à faire passer la pilule de son départ de la capitale française. Mais selon Le Parisien, l’ancien milieu offensif du Real Madrid digère assez mal l’attitude des dirigeants qataris à son égard.

Di Maria n'a pas apprécié l'attitude du PSG à son égard

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Et pour cause, le quotidien régional dévoile qu’au mois de janvier, Angel Di Maria a eu une discussion avec la direction du Paris Saint-Germain. A cette occasion, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient promis à l’international argentin que l’année de contrat optionnelle allait être levée et que par conséquent, Angel Di Maria serait sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023. Plusieurs mois plus tard, force est de constater qu’aucune année optionnelle n’a été levée et que l’ancien gaucher de Benfica va faire ses valises lors du mercato estival. S’il comprend que le Paris Saint-Germain ait envie de tourner la page en le laissant partir libre, le joueur estime qu’au vu de son statut, il aurait mérité un autre traitement et plus d’honnêteté de la part de sa direction. Meilleur passeur de l’histoire du PSG (113 passes décisives), Angel Di Maria va partir fâché. Mais les supporters eux, devraient lui réserver une belle fête samedi soir au Parc des Princes. Un match qui pourrait également être le dernier d’un certain Kylian Mbappé.