Deux très bonnes nouvelles, ce joueur du PSG jubile

Finaliste de la Ligue des champions, le PSG met ses joueurs sous la lumière des projecteurs européens et mondiaux. C'est le cas de Lucas Beraldo qui retrouvera la Seleçao en juin après plusieurs mois difficiles.

Être finaliste de la Ligue des champions c'est valorisant pour un joueur, même un remplaçant. Lucas Beraldo a pu le constater en ce début de semaine. A quelques jours de retrouver l'Inter Milan à Munich avec le Paris Saint-Germain, le défenseur central a été convoqué en équipe nationale brésilienne. Il s'agissait de la première liste de Carlo Ancelotti en tant que sélectionneur de la Seleçao. L'Italien n'a pas pris Neymar mais il a pris le jeune parisien de 21 ans. Un choix qui n'est pas anodin alors que Beraldo a été mis de côté par le sélectionneur précédent Dorival Junior.

Beraldo s'offre un été de folie

Le défenseur du PSG n'avait pas été convoqué lors des deux derniers rassemblements (en mars, il était arrivé sur la fin du rassemblement pour palier une blessure). Le prédécesseur de Carlo Ancelotti ne l'avait plus fait jouer depuis juin 2024. Il avait fêté sa troisième sélection lors d'un match amical contre les Etats-Unis.

🇧🇷| Marquinhos et Lucas Beraldo sont sélectionnés avec le Brésil pour les Éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 ! pic.twitter.com/bMYW7s2afr — ICParisSG ❤️💙 (@icparissg_) May 26, 2025

De quoi faire décoller sa carrière internationale alors que le Brésil a besoin de sécurité sur le plan défensif après la débâcle subie en Argentine 4-1. Les deux prochaines semaines s'annoncent passionnantes pour Lucas Beraldo avec la finale de la Ligue des champions, où il espère triompher et gratter pourquoi pas quelques minutes, et deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l'Equateur et le Paraguay sous le maillot auriverde.